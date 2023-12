Was hat "Bachelor in Paradise"-Colleen mit dem Geld vor?

Sie fällte eine harte Entscheidung. Als eins der verbleibenden Paare mussten sich Colleen Schneider und Amir Hosseiny im Bachelor in Paradise-Finale eine letzte entscheidende Frage stellen: Wählen sie die Liebe oder verlassen sie die Insel 10.000 Euro reicher? Während sich der Bachelorette-Boy für die Blondine entschied, fiel ihre Wahl auf das Geld. Gegenüber Promiflash plaudert Colleen aus, was genau sie mit ihrer Gewinnsumme macht.

Demnach habe sie schon eine ganz bestimmte Idee, wofür sie das Geld nutzen werde. "So viel bleibt von dem Geld gar nicht", verrät die ehemalige The Mole-Teilnehmerin dazu im Interview mit Promiflash. Vor allem der gute Zweck sei dabei im Mittelpunkt ihrer Ausgaben, wie Colleen weiter erklärt: "Ich spende einen Teil an die Organisation 'Krisenchat', die jungen Erwachsenen im Umgang mit Krisen hilft." Was genau sie mit der übrigen Summe ihres Gewinns anstellen wird, das wisse sie zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch nicht.

Mit ihrer Entscheidung in der finalen Folge der diesjährigen "Bachelor in Paradise"-Staffel überraschte Colleen vor allem Amir. "Ich kann jetzt nicht hier rausgehen und sagen, man ist ein festes Paar. Dafür kennen wir uns, finde ich, noch zu wenig", begründete sie ihre Wahl. Als sie den Hannoveraner daraufhin trotzdem noch nach einem Kuss gefragt hatte, lehnte der gekränkt ab.

RTL Amir Hosseiny und Colleen Schneider bei "Bachelor in Paradise"

RTL Colleen Schneider bei "Bachelor in Paradise"

RTL "Bachelor in Paradise"-Amir und Colleen

