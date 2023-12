So geht es Rebecca und Adrian nach "Bachelor in Paradise"

Rebecca Ries und Adrian Alian (27) haben ihr Happy End bekommen! Die beiden Realitystars lernten sich bei der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel kennen – und es funkte direkt. Im großen Finale fiel ihnen die Wahl zwischen einer gemeinsamen Zukunft als Paar oder 10.000 Euro deshalb auch sehr leicht: Sie entschieden sich füreinander und sind immer noch zusammen. Aber wie läuft es bei Rebecca und Adrian aktuell? Promiflash hat für euch nachgefragt...

"Das ganze Versteckspiel war auf jeden Fall nicht leicht, aber es hat uns auch noch mehr zusammengeschweißt", verraten die Turteltauben im Interview mit Promiflash. Dass die zwei ziemlich weit auseinander wohnen – Rebecca lebt in Schwabhausen, Adrian in Aachen – sei auch kein Problem. Seit ihrer Rückkehr aus dem Paradies sehen die beiden sich regelmäßig: "Die Entfernung hat uns bis jetzt noch keine Probleme gemacht."

Auch mit den Vertrauten des jeweils anderen verstehen sich die 28-Jährige und ihr Partner prächtig – ihre Mütter hatten sie auch schon bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Familiendate kennengelernt. "Wir kommen super mit den jeweiligen Familien klar, Adrians Mama hat mich super in Empfang genommen, genauso wie meine Mama ihn super in Empfang genommen hat", macht Rebecca gegenüber Promiflash deutlich.

Anzeige

RTL Rebecca Ries und Adrian Alian bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Adrian und Rebecca

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Das Familiendate von Adrian und Rebecca bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de