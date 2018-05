Kaum auf der Insel und schon wird gelästert! Die ersten Bachelor in Paradise-Kandidaten beziehen gerade ihr neues Lager in Thailand. Nach und nach kommen die Bachelor- und Bachelorette-Allstars in ihrem Luxus-Resort an und lernen sich näher kennen. Zwei der Mädels haben eine gemeinsame Vergangenheit: Evelyn Burdecki und Carolin Ehrensberger haben sich im Netz schon angezickt. Der Streit zwischen ihnen ist zwar schnell beigelegt, dafür haben sich neue Läster-Allianzen gebildet!

Die Stimmung zwischen den Blondinen war wegen eines Instagram-Zoffs von vornherein etwas angespannt. Negative Kommentare unter den Posts der Anderen sorgten für Missmut, doch ein klärendes Gespräch entspannte die Situation – zumindest auf dem ersten Blick. Evelyn war zwar erfreut, alles geklärt zu haben, doch im Interview beschwerte sie sich weiter über Carolin: "Wie kannst du über einen Menschen reden, den du nicht kennst?

Evelyn zog daraufhin mit Domenico De Cicco ab. Das erste gebildete Pärchen spazierte gemeinsam am Strand entlang und somit weit weg von den anderen. Diese Entfernung nutzen die beiden direkt für einige Lästereien über Caro – "Die gefällt mir nicht!", ließ Domenico verlauten.

