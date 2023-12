"Bachelor in Paradise"-Amir und Leyla sind nicht zusammen

Sie redet Klartext! Leyla Lahouar und Amir Hosseiny lernten sich in der diesjährigen Bachelor in Paradise Staffel kennen. Als der Influencer jedoch anfing, mit Colleen Schneider zu flirten, verließ das Ex-Bachelor-Girl die Villa freiwillig. Zuletzt teilten die beiden TV-Bekanntheiten dann aber ein Kuschelfoto – und brachten die Gerüchteküche damit ordentlich zum Brodeln. Nun verrät Leyla, was zwischen ihr und Amir wirklich läuft!

Auf Instagram räumt die Ex on The Beach-Kandidatin nun mit den Gerüchten um eine mögliche Liebesbeziehung auf: "Wir sind beide Single. Wir sind nicht zusammen, wir sind aber megahappy, dass wir uns vertragen haben, weil da eine Verbindung zwischen uns war. Und ich finde ihn auch immer noch toll, aber wir haben einfach ganz normalen Kontakt." Das Bild sei im Beisein anderer Ex-Kandidaten entstanden. "Wir haben gekuschelt, aber da war sonst nichts anderes." Ganz ausschließen könne sie eine zukünftige Romanze aber nicht: "Ich würde jetzt niemals nie sagen. Vielleicht wird sich irgendwann doch mal etwas daraus entwickeln." Zurzeit seien sie aber nur Freunde.

Nach Leylas Auszug entschied sich Amir im Finale für Colleen. Doch die ließ ihn abblitzen und nahm das Geld. Gegenüber Promiflash plauderte die The Mole-Teilnehmerin kürzlich aus, noch immer hinter der finalen Entscheidung zu stehen: "Ich bereue es nicht. Ehrlich gesagt sind genau solche schwierigen Situationen wichtig, um den wahren Charakter eines Menschen zu sehen."

RTL / Markus Hertrich Leyla Lahouar, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

RTL / Markus Hertrich Amir, “Bachelor in Paradise”-Kandidat 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Colleen und Amir beim "Bachelor in Paradise"-Dreamdate

