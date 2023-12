Haben "Bachelor in Paradise"-Max und Adela noch Kontakt?

Es sollte nicht sein. Adela Smajic (30) und Max Wilschrey (28) hatten sich bei der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise kennengelernt. Nachdem sie sich in der Show näher gekommen waren, verließen sie noch vor dem Finale gemeinsam das Paradies. Auch in der realen Welt schienen die beiden auf einem vielversprechenden Weg zu sein. Beim Wiedersehen folgte dann jedoch der Schock: Der Kölner soll fremdgeknutscht haben – was letztlich zum Aus führte. Adela verrät gegenüber Promiflash, wie es aktuell um sie und Max steht.

Auf die Frage hin, ob die beiden heute noch regelmäßig Kontakt haben, entgegnet die 30-Jährige im Interview mit Promiflash: "Nein, sehr selten." Das könnte sich jedoch vielleicht schon bald wieder ändern – zumindest, wenn es nach Max geht. Der 28-Jährige habe ihr eine persönliche Einladung zukommen lassen. "Er hat mich zu seinem Geburtstag eingeladen", verrät Adela daraufhin zwar, jedoch betont sie zugleich auch: "Ich schaue noch, ob ich es zeitlich hinbekomme."

Beim Wiedersehen war es zuvor zur großen Aussprache der beiden gekommen. Der Grund ihrer gescheiterten Kennenlernphase seien vor allem unterschiedliche Ansichten über eben genau diese gewesen. Nachdem Max eine andere geknutscht hatte, machte Adela kurzen Prozess: "Natürlich bin ich verletzt, ganz ehrlich. Ich habe daran geglaubt."

Instagram / adela.smajic Adela Smajic im Juli 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Adela und Max bei "Bachelor in Paradise"

RTL Adela Smajic und Max Wilschrey beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

