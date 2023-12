Bereut "Bachelor in Paradise"-Colleen finale Entscheidung?

Steht sie noch zu ihrer Wahl? Colleen Schneider suchte in der diesjährigen Staffel Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Dort lernte sie Amir Hosseiny kennen, mit dem sie einige romantische Dates genießen durfte. Im Finale der Show mussten sich die beiden Influencer dann zwischen ihren Gefühlen füreinander und 10.000 Euro entscheiden. Während Amir nicht zögerte, Colleen zu wählen, gab sie ihm einen Korb und nahm das Geld mit nach Hause. Promiflash hat nachgehakt: Bereut Colleen ihre Entscheidung?

"Ich bereue es nicht. Ehrlich gesagt sind genau solche schwierigen Situationen wichtig, um den wahren Charakter eines Menschen zu sehen", erklärt die einstige Bachelor-Beauty gegenüber Promiflash. Sie habe sich mehrfach bei ihrem TV-Flirt gemeldet, doch er habe sie seit dem Finale ignoriert. Dadurch habe sie gemerkt, dass er nicht der Richtige für sie sei: "Mich dafür zu verurteilen, dass ich noch nicht ready war und sich deshalb nie wieder zu melden, hat mir gezeigt, dass er absolut nicht der richtige Mann an meiner Seite gewesen wäre."

Dass sie Amir keinen Ring gegeben hat, erklärt die The Mole-Kandidaten ebenfalls: "Auch wenn ich mich mit dem Ring vielleicht nicht gleich verlobt hätte [...], ist die Bedeutung des Rings, als Liebespaar aus der Show zu gehen und sich verliebt zu haben. Ich war einfach noch nicht so weit." Für sie habe die kurze Zeit mit Amir nicht ausgereicht, sich komplett fallen zu lassen und sich in ihn zu verlieben.

Anzeige

RTL Amir Hosseiny und Colleen Schneider bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL Amir Hosseiny und Colleen Schneider bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

RTL Colleen Schneider, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de