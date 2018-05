Es geht heiß her! In der Serie "jerks." sorgt Christian Ulmen (42) aktuell zusammen mit seinem Kumpel und Schauspielkollegen Fahri Yardim regelmäßig für einen Angriff auf die Lachmuskeln. Dabei machen sich die zwei Spaßvögel meistens ordentlich zum Deppen und verzichten auch nicht auf Witze unterhalb der Gürtellinie. In der kommenden Folge des Comedy-Formats bekommen die Fans jedoch nicht nur lustige Szenen zu sehen, sondern sie dürfen sich auch auf heiße Erotik freuen: Christian hat in der Serie nämlich einen Dreier!

Die pikante Szene spielt der Ehegatte von Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (36) mit Schauspielerin Le-Thanh Ho. Wie empfand sie den freizügigen Dreh? Für sie sei es komisch gewesen, weil Christian nicht nur ihr Schauspielpartner war, sondern auch der Regisseur: "Natürlich war das am Anfang eigenartig, wenn dein Regisseur nackt neben dir im Pool sitzt und Regieanweisungen gibt, aber Christian war beeindruckend natürlich dabei, er war professionell und wusste, was er wollte oder zumindest, wohin er wollte", erzählte sie gegenüber ProSieben. Irgendwann spiele die Nacktheit aber keine Rolle mehr, sondern nur die Tatsache das Beste aus dem skurrilen Moment herauszuholen.

"Ich war sehr nervös, aber wer wäre das nicht!", erklärte sie weiter. "Mir wurde zwar zuvor von Christian versichert, dass die Folge sehr schön geworden ist, aber das konnte mir die Anspannung noch nicht komplett nehmen." Sich selber auf der Leinwand zu sehen, sei immer merkwürdig und nicht ihre Lieblingsbeschäftigung. "Aber jetzt, wo ich sie gesehen habe: Es ist in der Tat eine sehr tolle Episode geworden!", sagte sie stolz im Interview. Die Zuschauer können sich davon am heutigen Dienstag, um 22:15 Uhr auf ProSieben selbst überzeugen!

jerks., ProSieben Christian Ulmen in der Serie "jerks."

jerks., ProSieben Szene aus der ProSieben-Serie "jerks."

Andreas Rentz/Getty Images Christian Ulmen, Schauspieler



