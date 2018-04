Endlich ist es wieder so weit: Ab dem 29. März sind Christian Ulmen (42) und Fahri Yardim (37) wieder in ihrer Erfolgsserie "Jerks" auf ProSieben zu sehen. In der Comedy-Sendung spielen die beiden zwei beste Freunde, die sich über die typischen Probleme von Männern Ende dreißig austauschen und sich dabei häufig zum Deppen machen. Besonders Christian sorgt mit seinen ständigen Pannen für Lacher. Die sind anscheinend ziemlich realistisch, denn der Schauspieler ist angeblich ein echter Tollpatsch.

Im Interview mit Promiflash verraten die beiden Serienstars, wer von ihnen der größere Pannenkönig ist: "Er ist nicht wirklich Herr seines Körpers. Also diese Koordination, die man so als Kind lernt, diese Kopf-Körper-Koordination hat bei ihm nie so ganz die Blüte erreicht," verrät Fahri lachend über seinen Co-Star. Deshalb stoße Christian immer wieder gegen Dinge oder Menschen. Allein die Vorstellung, wie der Tatort-Kommissar wortwörtlich in ein Fettnäpfchen tritt, verursacht einen heftigen Lachanfall bei dem 37-Jährigen.

Das lässt der Ehemann von Collien Ulmen-Fernandes (36) nicht auf sich sitzen und erklärt: "Ich hab halt manchmal Momente, wo das passiert. Aber im Alter ist das besser geworden." Während er sich verteidigt, haut der 42-Jährige jedoch seinem Sitznachbarn unkontrolliert auf den Arm. Scheint ganz so, als könnten sich die Fans in der zweiten "Jerks"-Staffel auf jede Menge Pannen- und Fremdschämmomente freuen.

Andreas Rentz/Getty Images Fahri Yardim und Christian Ulmen auf dem Deutschen Filmpreis 2018

AEDT/WENN.com Fahri Yardim und Christian Ulmen bei einer Veranstaltung zu ihrer Comedy-Serie "Jerks" in Berlin

Matthias Nareyek/Getty Images for IMG Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes

