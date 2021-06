Das Ehepaar Collien Ulmen-Fernandes (39) und Christian Ulmen (45) gilt für viele als absolutes Traumpaar! Sie sind seit zehn Jahren glücklich verheiratet und zudem Kollegen. Doch ihre allererste Begegnung soll total unangenehm für die Moderatorin gewesen, wie sie nun in dem Podcast "Natürlich Kohlensäure" verriet. Als sie den Schauspieler damals interviewen wollte, habe sie ihn kaum verstanden: "Der kam nämlich mit einem Bonbon im Mund rein und entsorgte den erst mal in meiner Moderationskarte. Da habe ich gedacht: Was ist das für einer?" Daher habe es auch erst ein paar Jahre später zwischen den heutigen Turteltauben gefunkt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de