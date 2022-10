Collien Ulmen-Fernandes zieht mit ihrer Family nach Mallorca

Collien Ulmen-Fernandes (41) und ihr Mann Christian Ulmen (47) packen die Koffer! Die Moderatorin und der Schauspieler sind seit elf Jahren verheiratet und gemeinsam Eltern einer Tochter. Bislang haben sie ihren Lebensmittelpunkt in Potsdam – doch das wird sich schon bald ändern. Denn in der Nähe von Palma verwirklicht sich die kleine Familie einen großen Traum: Collien und Christian wandern nach Mallorca aus!

"Uns gefällt die positive Energie auf Mallorca", schwärmte Collien im Gespräch mit Bunte von ihrer baldigen Wahlheimat. Zurzeit seien sie zu Hause vor allem mit Ausmisten beschäftigt – ein großer Container stehe vor ihrem Haus in der Brandenburger Hauptstadt. Danach soll es so schnell wie möglich auf die Baleareninsel gehen: "Die Architekten denken, dass wir im Frühling einziehen können."

Zuvor seien in der mallorquinischen Finca noch einige Renovierungsarbeiten notwendig. Angesichts der steigenden Preise auf der Insel sei die Suche nach einer Bleibe gar nicht so einfach gewesen: "Aber dann haben wir doch unser Traumhaus gefunden und unsere Tochter war in dem Moment überzeugt, als sie gesehen hat, dass der Pool die Farben wechselt", freute sich Collien.

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, Schauspielerin

Instagram / collien_ulmen Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2019

Instagram / collien_ulmen Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin

