Riesenansturm auf Melanie Müllers (29) Würstchenbude! Schon im vergangenen Jahr hatte sich die Schlagersängerin am Ballermann mit einem eigenen Imbiss selbstständig gemacht. Nur wenige Monate später folgte dann schon Büdchen Nummer zwei in Leipzig. Das reichte der Blondine aber offenbar nicht. Am Muttertag eröffnete sie eine dritte Würstchenbude auf Mallorca – und das natürlich mit einer fetten Party! Auch viele Promi-Gäste, wie zum Beispiel Micaela Schäfer (34) und Jens Büchner (48), haben mitgefeiert.



