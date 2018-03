Großer Andrang in Leipzig! Melanie Müller (29) brutzelte ihre Würstchen bisher nur in ihrem "Grillmüller" auf Mallorca – jetzt können die Fans ihre knackigen Leckerbissen auch in ihrer Heimat verkosten! Am Dienstag eröffnete die Blondine mit ihrem Mann Mike an ihrer Seite, mit dem sie erst vor Kurzem ihren dritten Hochzeitstag feierte, ihre zweite Wurst-Bude: mit rotem Teppich, Fan-Ansturm und Star-Auflauf! Nacktschnecke Micaela Schäfer (34) war begeistert von dem Ambiente. "Imbiss ist fast schon eine Beleidigung für diese tolle Hütte hier! Es ist total schön, es ist gemütlich, warm, man kann sich hinsetzen, die Currywurst schmeckt super und ich finde das toll, was sie auf die Beine stellt", schwärmte das Model gegenüber Promiflash.



