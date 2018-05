Der Fußball-Weltmeister ist jetzt weg vom Markt: Kicker Matthias Ginter (24) hat seine Liebste Christina Dirr geheiratet! Im Dezember 2017 hatte der Stürmer seine Verlobung mit seiner Traumfrau bekannt gegeben. Den Heiratsantrag hatte er ihr in Dubai gemacht – die standesamtliche Trauung fand jedoch in heimatlichen Gefilden statt: Matthias und Christina haben sich in March bei Freiburg das Jawort gegeben!

Ein Foto vom Tag seines Treue-Schwurs teilte der Gladbacher mit seinen Followern auf seinem Instagram-Account. Auf dem romantischen Pic trägt der Sportler einen dunkelblauen Anzug, seine Neu-Ehefrau ist in ein zartes Brautkleid mit Blumen-Applikationen gekleidet. Der 24-Jährige hält seine Liebste in den Armen, während sich beide verliebt in die Augen schauen. Zu dem Bild schrieb Matthias schlicht: "Für immer" und versah den Satz mit einem Herz-Emoji.

Die Neu-Vermählten kennen sich bereits seit ihrer Kindheit, doch gefunkt hatte es zwischen den beiden erst kurz nach der Weltmeisterschaft 2014, von der Matthias als Sieger zurückgekehrt war. Nach der standesamtlichen Hochzeit, soll im nächsten Jahr die kirchliche Feier folgen. Hättet ihr gedacht, dass die zwei so schnell Nägel mit Köpfen machen? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Matthias Ginter, Fußballer

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Christina Raphaella und Matthias Ginter beim Musical "Tarzan"

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Matthias Ginter in Bochum 2017

