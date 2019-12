Nationalmannschafts-Kicker Matthias Ginter (25) freut sich auf sein erstes Kind! Erst im Sommer hatten der Fußballer und seine Christina allen Grund zur Freude: Obwohl sich die beiden schon 2018 das Jawort gegeben hatte, traten sie Anfang Juni erneut vor den Altar. Bei einer kirchlichen Trauung schworen sich der WM-Held und seine Liebste die ewige Liebe. Jetzt verkünden sie eine weitere freudige Botschaft: Das Paar erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Auf Instagram postet der werdende Vater eine Bilderreihe, die ihn mit Christina und ihrem deutlich sichtbaren Babybauch zeigt. Die Fotos kommentiert der Sportler mit einem Baby-Emoji und einem roten Herz. Während seine Frau in weißer Spitzen-Unterwäsche stolz ihre XXL-Kugel präsentiert, schaut Matthias ihr tief in die Augen. Wann ihr Sprössling das Licht der Welt erblicken wird, verrieten sie in dem Beitrag allerdings noch nicht – bei einer Veranstaltung im Oktober hatte die brünette Beauty ihre Wölbung noch geschickt unter einem schwarzen, weiten Kleid versteckt.

Aber nicht nur Matthias freut sich über die Schwangerschaft seiner Herzensdame. Zu den ersten Gratulanten der Bald-Eltern gehörte neben Ex-BVB-Kollege Marc Bartra (28), auch das gesamte DFB-Team. "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute", kommentiert die Mannschaft unter dem Beitrag.

Instagram / flaco7 Christina und Matthias Ginter bei ihrer Hochzeit

Instagram / matzeginter28 Matthias Ginter und seine Frau Christina

Instagram / matzeginter28 Christina und Matthias Ginter im Juni 2019

