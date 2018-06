Sie ist Deutschlands WM-Beautyqueen! Am 17. Juni kicken unsere DFB-Kicker das erste Mal auf dem WM-Rasen in Russland. Jogis Jungs geben dieses Jahr bestimmt auch wieder alles, um dem Bundesland ein weiteres Sommermärchen zu bescheren. Doch während der Weltmeister in diesem Jahr noch lange nicht gekürt ist, steht schon eine Siegerin fest – wer die schönste Spielerfrau unserer Fußballer ist!

Darüber stimmten jetzt viele deutsche Männer ab. Rund jeder siebte Kerl (14,5 Prozent) in Deutschland findet nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mafo.de im Auftrag des Playboy: Christina Ginter ist für sie die attraktivste Frau an der Seite eines Nationalspielers. Die schöne Brünette ist mit Star-Kicker Matthias Ginter (24) liiert – das Paar hat sich erst im Mai 2018 in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Die zierliche 24-Jährige hat auch richtig was im Kopf und ein gutes Herz: Sie studiert BWL und setzt sich mit ihrem Liebsten in ihrer eigenen Stiftung für benachteiligte Jugendliche und Kinder im Raum Freiburg ein.

Platz zwei (13,0 Prozent) im Männer-Ranking ergattert sich die brasilianische Schönheit Izabel Goulart (33). Das Sports Illustrated-Model liebt unseren Fußballtorwart Kevin Trapp (27). Amine Gülse (25), die Miss Türkei von 2014, holt sich den dritten Rang (7,9 Prozent). Die grünäugige Beauty ist seit knapp einem Jahr die Freundin von Mesut Özil (29).

Instagram / christina.raphaella Christina Ginter, Ehefrau von Fußballer Matthias Ginter

Antony Jones/Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart in Cannes 2017

Instagram / gulseamine Mesut Özil und Amine Gülse

