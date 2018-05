Süße Baby-News aus der Fraktion der ehemaligen Bachelor-Girls! 2013 hatte Mona Stöckli (35) in der beliebten Kuppelshow nach der ganz großen Liebe gesucht. Nach der Finalabfuhr von Rosenkavalier Jan Kralitschka (41) fand die Brünette erst vor knapp einem Jahr in ihrem Peter ihren ganz persönlichen Seelenverwandten. Nun krönen die Turteltauben ihre wunderbare Romanze: Die Fitnesstrainerin und ihr Schatz erwarten den ersten Nachwuchs!

Sie ist einfach nur überglücklich! In einem exklusiven Statement gegenüber Promiflash verkündete die 35-Jährige nun die niedliche Erwartung. "Wir freuen uns einfach wahnsinnig, sind jetzt schon fasziniert von diesem Wunder und können es kaum erwarten zu erfahren, was es wird und vor allem dann den süßen Wurm in unserer Welt zu begrüßen!" Die ersten Schwanger-Fotos zeigen das Paar vor Freude strahlend, mit ihren Händen auf dem noch kleinen Bauch der Schweizerin und gemeinsam auf einem Fahrrad, an das schon jetzt ein Mini-Laufrad angehängt ist.

Mit ihrer Schwangerschaft gesellt sich die werdende Mama zu zahlreichen weiteren Ex-Teilnehmerinnen des Flirtformats, die erst nach der Sendung das große Glück fanden: So wurde Inci Elena Sencer (25) nur wenige Monate nach ihrem Schnittblumen-Exit ebenfalls schwanger. Auch Sarah Harrison (26) ist nach dem Kuschelfail mit Oliver Sanne (31) bereits glücklich verheiratet und Mutter der kleinen Mia Rose.

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli und ihr Freund Peter

Promiflash Ex-Bachelor-Kandidatin Mona Stöckli und ihr Freund Peter

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit Töchterchen Mia Rose

