Im Bachelor-Finale 2013 fieberten alle Zuschauer mit Ramona Stöckli, die Schweizerin galt damals als absolute Favoritin beim Kampf um Jan Kralitschkas (41) letzte Rose – und wurde bitter enttäuscht. All das ist aber längst vergessen, denn Mona ist endlich wieder richtig happy. Promiflash traf die TV-Schönheit auf der Movie meets Media in Hamburg. Dort verrieten sie und ihr Liebster Peter auch gleich, wie sie sich kennengelernt haben: "Das war ganz lustig, das war über Tinder." Ganz so einfach wie es klingt, war es aber dann doch nicht...



