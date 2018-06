Sophia Thiel (23) weiß ganz genau, wie man sich vom Übergewicht zum Traumkörper kämpft. Als Teenager hatte die Fitness-Influencerin einige Pfunde zu viel auf den Rippen und speckte innerhalb von drei Jahren über 25 Kilogramm ab. Das schaffte die Bayerin allerdings nicht nur mit einem straffen Sportprogramm – auch die Ernährung musste komplett umgestellt werden. Auf drei ganz bestimmte Lebensmittel schwört Sophia auch heute noch!

Vor allem eines davon löst bei der YouTuberin regelrecht Sturzbäche aus. "Ich mag sehr gerne gesunde Fette wie Nüsse, ich bin ein absoluter Nussfanatiker. Vor allem bei Mandel- und Cashewmus könnte ich anfangen zu weinen", schwärmte Sophia gegenüber Sat.1. Doch auch Kohlenhydrate kommen bei der Body-Expertin nicht zu kurz: Neben allen – und zwar wirklich allen – Sorten von Gemüse setzt sie außerdem auf die Power der Wunderknolle Süßkartoffel.

Von gesunden Tipps wie diesen konnten in der Vergangenheit bereits nicht nur diejenigen profitieren, die sich ihr 12-Wochen-Fitnessprogramm gekauft haben. Seit 2017 coacht Sophia auch die Web-Kandidaten der beliebten Abspeck-Show The Biggest Loser. Die könnten das beste Beispiel dafür sein, dass ihr Ratschläge wirken: So verlor Online-Teilnehmer Christian in der diesjährigen Staffel stolze 52,3 Kilo!

pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, 2012

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und ihre Mahlzeiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de