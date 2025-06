Sophia Thiel und ihr Freund planen einen gemeinsamen Urlaub

Müsste sich Sophia Thiel (30) zwischen warm und kalt entscheiden, würde sie wohl eher Letzteres wählen. Die Sportlerin ist nämlich "ein absoluter Kälte- und Winterfan", wie sie im Interview mit Bunte preisgibt. Hohe Temperaturen, wie sie zuletzt in Deutschland herrschen, können für sie also "durchaus eine Herausforderung" werden. Nichtsdestotrotz plant Sophia diesen Sommer noch einen Urlaub mit ihrer Familie in Spanien. Doch die Abkühlung lässt auch nicht mehr allzu lange auf sich warten. Wie die YouTuberin weiter verrät, ist ein zweiter Urlaub geplant, dieses Mal mit ihrem Partner: "Im Oktober geht es dann mit meinem Freund nach Schottland."

Im Februar dieses Jahres machte Sophia ihr neues Liebesglück offiziell. Wie sie damals ausplauderte, handele es sich bei dem Mann an ihrer Seite um einen Polizisten, der in St. Petersburg geboren und in Berlin aufgewachsen ist. Kennengelernt haben sich die zwei über die Dating-Plattform Tinder. "Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können. Also keiner dieser Männer, die man nur auf superexklusiven Promi-Partys trifft", erklärte sie Bild. Sie wollte keinen Partner, der "den Kopf in den Wolken" hat – und mit ihrem neuen Freund habe sie genau den Richtigen gefunden.

Das Paar wohnt sogar schon zusammen. "Es hat gleich Klick gemacht", schwärmt die Influencerin von ihrer Verbindung. Allzu viele Details möchte Sophia aber dennoch nicht preisgeben, weswegen sie ihren Liebsten auch nicht auf Social Media zeigt. Zwar teilte sie kürzlich zwei Polaroids in ihrer Instagram-Story, auf denen sie gemeinsam vor der Kamera posierten, doch verdeckte sie den Kopf ihres Partners mit roten Herz-Emojis.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Sporlterin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025

Instagram / sophia.thiel Polaroid-Bilder von Sophia Thiel und einem Mann, Mai 2025