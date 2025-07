Sophia Thiel enthüllt: Ihre große Schwester ist ihr Vorbild

Sophia Thiel (30), die als Fitness-Influencerin bekannt geworden ist, hat am vergangenen Wochenende auf ihrem Instagram-Kanal einen überraschenden Einblick in ihr Privatleben gegeben. Die 30-Jährige erzählte in einer gut gelaunten Story, dass sie ihre ältere Schwester als ihr größtes Vorbild sieht. Diese sei ein wahres Multitalent und spiele nicht in einer, sondern gleich in drei Bands. Sophia, die in Berlin lebt, kündigte außerdem an, dass sie an diesem Abend ein Konzert ihrer Schwester besuchen würde. "Sie war und ist mein größter Hero", schwärmte die gebürtige Rosenheimerin.

In ihrer Story berichtete Sophia auch von einem besonderen musikalischen Ausflug in ihrer eigenen Jugend. Damals habe sie während der Schulzeit zusammen mit einer Freundin eine Band gegründet, um im Musikunterricht aufzutreten. Aufgeführt wurde der Song "Seven Nation Army" von The White Stripes – und das vor allem, um die Note Eins zu bekommen. Der Erfolg sei dabei eher maßvoll geblieben, wie sie selbstironisch zugab: Die gute Note habe sie lediglich für ihren Einsatz erhalten. Auf ihre Schwester habe sie hingegen immer ein großes Talent und eine bewundernswerte Kreativität projiziert, erzählte sie weiter.

Abseits ihrer Social-Media-Karriere hat Sophia einen bemerkenswerten Wandel durchlebt. In der Vergangenheit war sie vor allem für ihre sportlichen Inhalte bekannt, doch nach einer längeren Auszeit zeigt sie sich mittlerweile viel offener und persönlicher. Neben Fitness teilt sie nun Anekdoten und Gedanken aus ihrem Leben und spricht auch darüber, wie ihre Schwester stets eine inspirierende Rolle für sie übernommen hat. Mit Erinnerungen wie dem Kleidermopsen in ihrer Kindheit gibt Sophia ihren Followern einen weiteren Einblick in die enge Beziehung zu ihrer Schwester, die nicht nur im Privaten, sondern auch im musikalischen Bereich bewundert wird.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, April 2025

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Oktober 2024

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin