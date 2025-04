"Sehr glücklich": So gut geht es Sophia Thiel im Moment

Sophia Thiel (30) hat sich in ihrer aktuellen Instagram-Story offen über ihr Wohlbefinden geäußert. Die Influencerin antwortete auf die Frage eines Fans, ob sie derzeit zu 100 Prozent glücklich mit ihrem Leben sei. "Also 100 Prozent wäre schon eine Ansage, aber sagen wir es so – ich bin momentan sehr glücklich mit meiner Lebenssituation. Ich bin in einer wundervollen Beziehung, sehe meine Familie regelmäßig, habe tolle Freunde und komme immer besser mit meinem Päckchen (Essstörung/Depression) zurecht", erklärte die Content Creatorin ehrlich. Besonders betonte sie, wie dankbar sie angesichts ihrer Vergangenheit für ihr heutiges Leben ist.

Trotz ihrer positiven Worte machte Sophia keinen Hehl daraus, dass es auch Schattenseiten gibt. In der Fragerunde sprach sie ganz offen darüber, dass sie durchaus noch schwierige Phasen erlebt: "Selbstverständlich erlebe ich noch echte Tiefs. Wenn es mir nicht gut geht, ziehe ich mich komplett zurück, um selbst eine Lösung dafür zu finden und niemanden zu belasten." Sie stellte klar, dass in solchen Momenten vor allem Gespräche mit ihrer Therapeutin ihr helfen, diese Zeiten zu überstehen. Dieser ehrliche Einblick macht deutlich, wie wichtig Sophia ein authentischer Umgang mit ihren eigenen Herausforderungen ist.

Sophia geht seit Jahren bemerkenswert offen mit dem Thema mentale Gesundheit um und hat damit zahlreiche Fans inspiriert, ebenfalls auf sich zu achten. In Interviews und auf Social Media hat die ehemalige Let's Dance-Kandidatin schon früher darüber berichtet, dass sie mit einer Essstörung und depressiven Phasen zu kämpfen hatte. "Für alle, die es nicht wissen: Ich habe seit meiner Kindheit mit dem Essen Probleme, daraus hat sich in den letzten Jahren eine Essstörung entwickelt und wenn ich eine Essattacke habe oder so Bingeanfälle, dann sind depressive Episoden nicht weit [...]", erklärte sie im Juli des vergangenen Jahres auf Instagram. Ihre ehrlichen Einblicke und ihr Mut, auch Schwierigkeiten nicht zu verschweigen, kommen bei der Community gut an.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

