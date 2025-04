Er wohnt bei ihr: Sophia Thiel plaudert Liebesdetails aus

Sophia Thiel (30) hat ihr Herz verschenkt! Während die Fitness-Influencerin bislang über ihr Liebesglück schwieg, plaudert sie nun einige Details aus. "Wir haben uns tatsächlich über Tinder kennengelernt", erwähnt Sophia gegenüber der Bild. Besonders wichtig sei ihr bei der Suche nach ihrem Traummann der richtige Job gewesen. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin erklärt: "Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können. Also keiner dieser Männer, die man nur auf superexklusiven Promi-Partys trifft." Sie wolle keinen Mann mehr an ihrer Seite, der "den Kopf in den Wolken" hat – daher hat sie mit ihrem Freund, einem Polizisten aus Berlin, genau den Richtigen gefunden.

Dann sei alles ganz schnell gegangen. "Es hat gleich Klick gemacht", freut sich die Rothaarige. Nach nur fünf Monaten zog er bereits bei ihr ein. Auch das Kennenlernen der Familien haben die beiden Turteltauben flott hinter sich gebracht – auch wenn das Aufeinandertreffen mit Sophias Vater in ihrer Heimat Rosenheim eine kleine Herausforderung war. "Ich glaube, ich war aufgeregter als er. Aber ich muss sagen: Er hat das super gemacht und sehr gepunktet", gesteht die 30-Jährige. Sophia berichtet auch von gemeinsamen Plänen für die Zukunft: Beide wünschen sich Kinder.

Für Sophia scheint diese Liebe ein neuer Lebensabschnitt zu sein. Nach ihrer längeren Auszeit von den sozialen Medien konzentriert sich die Influencerin inzwischen wieder auf Projekte, die ihr Spaß machen – und nimmt sich gleichzeitig Zeit für ihr Privatleben. In der Vergangenheit haderte sie immer wieder mit ihrem Image als sportliche Muskelfrau im Netz. Heute konzentriert sie sich eher auf Lifestyle-Content.

