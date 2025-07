"Vier Veränderungen": Sophia Thiel erklärt ihre Netzpause

Sophia Thiel (30) ist offenbar in einer neuen Lebensphase angekommen. In den vergangenen Wochen meldete sich die Social-Media-Berühmtheit nur selten im Netz. Dafür gibt sie ihren Fans nun eine Erklärung. "Momentan wird bei mir alles auf links gedreht und vier große Veränderungen stehen bevor", berichtet der Rotschopf in seiner Instagram-Story. Genaueres will sie zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht verraten, dennoch beteuert sie: "Spätestens im Herbst erzähle ich euch alles auf YouTube." Bis dahin können ihre Follower gespannt sein.

Die geheimnisvolle Andeutung lässt viel Raum für Spekulationen. Möglicherweise könnte es sich um berufliche Veränderungen handeln oder um andere private Projekte, von denen Sophia bisher nichts verraten hat. Erst vor einigen Monaten plauderte die Sportlerin aus, dass sie in einer neuen Beziehung ist. Auch darüber informiert sie ihre Fans nun im Netz. Die Romanze laufe "sehr gut". "Bald sind wir schon ein Jahr zusammen – krass, wie schnell die Zeit vergeht", sinniert Sophia.

Bislang hat die 30-Jährige das Gesicht ihres Liebsten noch nie öffentlich gezeigt. Der Glückliche steht nicht in der Öffentlichkeit, sondern ist Polizist. Der Mystery Man kommt ursprünglich aus St. Petersburg, ist aber in Köln aufgewachsen. Wie Sophia im Bild-Interview ausplauderte, lernten sich die beiden auf der Dating-Plattform Tinder kennen. Die einstige Fitnessbloggerin erklärte: "Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können. Also keiner dieser Männer, die man nur auf superexklusiven Promi-Partys trifft."

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Polaroid-Bilder von Sophia Thiel und einem Mann, Mai 2025