Zeigt Sophia Thiel auf diesen Polaroids etwa ihren Neuen?

Eigentlich hält Sophia Thiel (30) ihren neuen Partner strikt aus der Öffentlichkeit heraus – doch ein Post der Fitness-Influencerin gibt nun vielleicht doch einen kleinen Einblick in ihr Liebesglück. Auf zwei Polaroid-Bildern, die sie in ihrer Instagram-Story mit ihren Fans teilte, ist sie Seite an Seite mit einem Mann zu sehen. Allerdings bleibt die Identität ihres Begleiters ein Rätsel: Sein Gesicht wurde von Sophia mit einem Herz-Emoji verdeckt. Entstanden sind die Aufnahmen offenbar auf einer Hochzeit, zu der die Content Creatorin als Gast eingeladen war. Ob es sich bei dem mysteriösen Mann, mit dem sie eng umschlungen auf den Bildern posiert, um ihren neuen Partner handelt, ließ Sophia jedoch offen.

Sophia gibt zu ihrer neuen Beziehung zwar kaum etwas preis, ein wenig plauderte sie dennoch aus dem Nähkästchen. So bestätigte die 30-Jährige zum ersten Mal im Februar dieses Jahres das Liebesglück und verriet im Interview mit Bunte, dass sie ihren Partner über die Dating-Plattform Tinder kennenlernte. Der Mann an ihrer Seite ist Polizist, in St. Petersburg geboren und in Berlin aufgewachsen.

Wie die Influencerin kürzlich gegenüber Bild ausplauderte, ist sie froh, dass ihr Partner keine Berührungspunkte mit der Promi-Welt hat: "Ich habe dort jemanden gesucht, dem ich auch so auf der Straße hätte begegnen können. Also keiner dieser Männer, die man nur auf superexklusiven Promi-Partys trifft." Dass es zwischen der Content Creatorin und dem Polizisten einfach zu passen scheint, bestätigte sich auch damit, dass sie nach nur fünf Monaten Nägel mit Köpfen machten und zusammenzogen.

Instagram / sophia.thiel Polaroid-Bilder von Sophia Thiel und einem unbekanntem Mann, Mai 2025

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

