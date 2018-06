Die Schlüppi-Frage lässt die Helene Fischer (33)-Fans einfach nicht los! Bereits vor einiger Zeit hatte die unangefochtene Queen des deutschen Schlagers ein Pic veröffentlicht, auf dem sie nicht nur einen tiefen Einblick in ihr Dekolleté gewährte, sondern auch mit einem bloßen Unterleib verzückte. Schützend hält die blonde Beauty darauf ihre Hände vor den Schritt. Mittlerweile ziert der freizügige Schnappschuss sogar das Cover ihrer neuen Platte "Flieger – The Mixes". Bisher ungeklärt: Hatte die Sängerin wirklich kein Höschen an? Jetzt enthüllte Helene selbst die Wahrheit hinter dem Foto.

Letzte Woche war die 33-Jährige zu Gast in der österreichischen ORF-Talkshow Willkommen Österreich. Die beiden Moderatoren Dirk Stermann und Christoph Grissemann sprachen die pikante Thematik natürlich sofort an. "Keine Angst, ich hatte ein Höschen an", lüftete die "Herzbeben"-Interpretin schließlich das lang gehegte Geheimnis hinter der sexy Aufnahme. Diese Pose sei in der Modewelt gang und gäbe, versicherte Helene außerdem. Und auch, wenn ihre Bewunderer über diese Enthüllung enttäuscht sein dürften, kann das brisante Nacktkapitel nun endlich geschlossen werden.

Die zahlreichen Kommentare auf Social Media, die auf das vermeintliche Unten-ohne-Bild angesprungen waren, überraschten die Liebste von Florian Silbereisen (36). "Ehrlich gesagt haben mich die Reaktionen gewundert, das Bild ist ja schließlich auch kein neues", verriet sie.

Becher/WENN.com Helene Fischer beim ECHO 2018

Becher/WENN.com Helene Fischer in der TV-Show "Die große Schlagerüberraschung"

P.Hoffmann/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung"

