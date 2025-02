Helene Fischer und Floris "Schau mal herein" wird TikTok-Hit

Florian Silbereisen (43) und Helene Fischer (40) sorgen derzeit mit ihrem gemeinsamen Song "Schau mal herein" für Begeisterung auf Social Media. Der Hit, den die beiden bei "Die Helene Fischer Show" am 25. Dezember 2024 zum ersten Mal präsentierten, ist vor allem auf TikTok ein voller Erfolg. Unzählige Fans laden Clips hoch, in denen sie die eingängigen Worte "Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein" lauthals mitsingen oder den Song als "neue Nationalhymne für alle mit dem Sternzeichen Tupperware" ironisch feiern. Wie Florian auf Instagram stolz mitteilte, hat es der Song sogar auf Platz eins der TikTok-Trends geschafft – ein Meilenstein, der die Resonanz ihrer Fans unterstreicht.

In seinem Post bedankte sich Florian bei seinen Anhängern für den unglaublichen Erfolg. "Ich kann es gar nicht glauben! Wir sind diese Woche tatsächlich Platz eins bei TikTok", schrieb der Moderator und Sänger. Für Helene dürfte die positive Rückmeldung ebenso erfreulich sein, hatte sie doch stets betont, wie sehr ihr die Nähe zu ihrem Publikum am Herzen liege. Der virale Erfolg des Titels beweist nun ein weiteres Mal, dass die Kombination der beiden Schlagerstars auch nach all den Jahren die Massen begeistert und selbst jüngere Fans auf gewisse Weise in ihren Bann zieht.

Ursprünglich wurde der heute gefeierte TikTok-Ohrwurm 1978 unter dem Titel "Stumblin' In" als Duett von Suzi Quatro und Chris Norman veröffentlicht. Der Song wurde schnell zum internationalen Hit, besonders in Europa und den USA. Schon 1979 folgte die deutsche Version "Schau mal herein" von Bernd Clüver und Marion Maerz, die jetzt von Florian und Helene neu aufgegriffen wurde. Die beiden, die von 2008 bis 2018 ein Paar waren, betonen seit ihrer Trennung immer wieder, dass sie freundschaftlich verbunden geblieben sind. Vielleicht wirkt das Duett daher besonders authentisch, wenn es im Refrain heißt: "Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir, schau mal herein."

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Florian Silbereisen und Helene Fischer im Jahr 2019

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer, Schlagerstars

