"Schau mal herein"-Hype: Flori Silbereisen ist auf TikTok

Florian Silbereisen (43) erobert die Social-Media-Welt! Der Schlagerstar veröffentlichte am Samstag sein erstes TikTok-Video und nimmt damit am Hype um den gemeinsamen Song "Schau mal herein" mit Helene Fischer (40) teil. Der Hit, den die beiden bei der diesjährigen "Helene Fischer Show" präsentierten, hat es bereits zum zweiten Mal auf Platz eins der TikTok-Charts geschafft. In seinem ersten Clip auf der Plattform tanzt Florian mit Schnorchel und Taucherbrille zu dem viralen Duett und springt dabei sogar ins Meer. "Nachdem wir nun noch mal auf Platz eins gelandet sind, muss ich natürlich mittanzen – logischerweise mit einer Tasse Kaffee und einem Glas Wein!", erklärte der Moderator gegenüber Bild.

Die Erfolgswelle des Songs reißt nicht ab. Täglich laden Fans neue Clips hoch, in denen sie den eingängigen Refrain mitsingen und ihre eigene Choreografie dazu präsentieren. Neben Prominenten wie Motsi Mabuse (43), Sido (44) und Nina Chuba (26) haben nun sogar Politiker wie Franziska Giffey (46) und Martin Hagen den Tanz inklusive Kaffee und Wein mit Begeisterung aufgegriffen. Florian enthüllte gegenüber der Boulevardzeitung, dass er den TikTok-Trend um sein Duett zunächst verpasst habe, da er während der ersten Welle des Hypes noch für Dreharbeiten auf dem Traumschiff war. Freunde hätten ihn schließlich ermutigt, sich selbst an einem Beitrag zu versuchen, und so entstand sein humorvolles Debüt-Video am Traumstrand von Bora Bora.

Das Duett mit Helene ist für Florian mehr als nur ein beruflicher Erfolg, es zeigt auch die anhaltende Verbundenheit der beiden Musiker. Ihre zehnjährige Beziehung endete im Jahr 2018 – doch trotzdem führen sie heute noch eine innige Freundschaft. Mit "Schau mal herein" haben sie einen Klassiker aus den 1970ern in neuem Glanz erstrahlen lassen und so nicht nur alteingesessene Schlagerfans, sondern auch die junge TikTok-Generation begeistert. Helene selbst hat sich bisher nicht zur TikTok-Aktion ihres früheren Partners geäußert, obwohl er sie am Ende seines Clips sogar zum Mittanzen aufgefordert hat: "Und jetzt bist du dran, Helene."

TikTok / florian.silbereisen Florian Silbereisen im Februar 2025

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

