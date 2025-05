Inka Bause erinnert an erstes Treffen mit Helene Fischer

Es war kein glanzvoller erster Eindruck, den sich Helene Fischer (40) und Inka Bause (56) bei ihrer allerersten Begegnung hinter der Bühne verschafften. Wie Inka Bause in einem Interview mit "Super TV" erzählte, kam es bei diesem Treffen zu einem Streit um die Garderobenaufteilung. Helene, damals noch am Anfang ihrer Karriere, war auf einer ihrer ersten Tourneen unterwegs, die von Inka moderiert wurde. Besonders der Manager der späteren Schlagerikone soll schuld an der schlechten Stimmung gewesen sein: "Da haben wir uns noch so halbwegs um die Garderobe gestritten, weil ihr Manager nicht wollte, dass sie sich eine Garderobe teilt", verriet die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin.

Für Inka, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine etablierte Größe im Showgeschäft war, kam das Verhalten des Managements etwas überraschend. Damals brachte sie bereits Erfahrungen aus ihrer erfolgreichen Musikkarriere in der DDR sowie aus ihrer TV-Arbeit mit. Trotzdem kümmerte sie sich weiter um ihre Aufgaben als Moderatorin der Tournee, auf der sie Helene nicht nur kennenlernte, sondern auch ihre ersten Schritte in der Branche miterlebte.

Heute ist der Zoff von damals längst vergessen. Die beiden Frauen haben sich seither mehrfach getroffen und verstanden sich dabei blendend, wie Inka bestätigte. Sowohl Helene als auch Inka gelten in der Branche als freundlich und unkompliziert. Inka hat in Interviews immer wieder betont, dass sie Helene für ihre beeindruckende Karriere bewundert und ihr großen Respekt entgegenbringt. Heute bleibt von der anfänglichen Garderoben-Auseinandersetzung hinter den Kulissen nur noch eine charmante Anekdote aus den frühen Tagen der deutschen Schlagerszene.

Getty Images Inka Bause bei der Berliner Fashion Week

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

