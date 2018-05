Was hat sich Helene Fischer (33) bei diesem Cover wohl gedacht? In wenigen Wochen ist es endlich wieder so weit: Die Blondine mit der Powerstimme geht ab Juni auf große Stadion-Tournee durch ganz Deutschland. Um ihre Fans auf die bevorstehenden Konzerte einzustimmen, veröffentlicht Helene in einigen Tagen eine neue EP "Flieger", auf der acht verschiedene Remix-Versionen des Fischer-Klassikers zu hören sind. Doch nicht etwa die CD selbst, ausgerechnet das Cover sorgte bei ihren Anhängern für absoluten Ausnahmezustand: Helene trägt darauf offenbar nicht mal ein Höschen!

Gewohnt sexy blickt Helene auf dem Titelbild der neuen Platte in die Kamera. Doch ein ziemlich tiefer Ausschnitt reicht der mehrfachen ECHO-Gewinnerin wohl nicht: Nur mit einem Blazer bekleidet und ohne Hose hält sich die Liebste von Florian Silbereisen (36) lachend nur die Hände vor ihren Schambereich – für viele Fans ein absoluter Skandal! "Das Cover geht gar nicht. Muss es jetzt immer billiger werden? Hast du es nötig, dich so zu präsentieren?", fragte sich ein entgeisterter Follower der Showlady auf Facebook.

Doch nicht alle Fans sind von der gewagten Plattenfront der Sängerin aufgebracht – Helenes Zeigefreudigkeit kommt bei einigen Followern gerade gut an: "Was für ein Cover!" oder "Hammer-Bild!", waren nur einige der begeisterten Kommentare. Ob uns die Schlagerqueen damit wohl schon einen Vorgeschmack auf ihre stets so sexy Bühnenkostüme gibt? Falls sich Helene für nur annähernd so knappe Fummel für ihre kommenden Auftritte entschieden hat, haben die Fischer-Fans auf jeden Fall was zu gucken!

Alexander Koerner/Getty Images Helene Fischer im Perlen-Body bei einem Konzert

Luca Teuchmann/Getty Images Helene Fischer, Sängerin

P.Hoffmann/WENN.com Helene Fischer, Sängerin

