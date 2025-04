"Der Musik geschadet": Howard Carpendale lästert über Helene

Howard Carpendale (79) hat sich in einem Podcast mit deutlichen Worten zu Helene Fischer (40) und zur Entwicklung des deutschen Schlagers geäußert. Im Gespräch bei "Hotel Matze" ließ der Sänger kein gutes Haar am Megahit "Atemlos durch die Nacht", den er als "unterste Form von Groove, die es überhaupt gibt" bezeichnete. Laut Howard, der sich schon seit Jahrzehnten auf den Bühnen Deutschlands bewegt, habe gerade dieser musikalische Stil den Schlager grundlegend verändert – und das aus seiner Sicht eindeutig zum Schlechten. "Das hat der deutschen Musik so geschadet, dass dieses Genre tot ist. Es ist heute tot", ließ er aufhorchen. Auch zum Auftreten der Sängerin fand der Musiker kritische Worte und bemängelte, dass sie sich angeblich zu stark an amerikanischen Show-Vorbildern orientiere.

Bei seiner Kritik begnügte sich der Schlagerstar jedoch nicht nur mit musikalischen Fragen. Er hinterfragte auch Helenes Bühnenpräsenz: "Natürlich bist du sexy – ich glaube, kein Mann würde dich ablehnen. Aber: Du darfst Sex nicht auf der Bühne verkaufen! Du kannst das Thema gerne anfassen, aber nicht im Sinne von 'nasse Haare, kaum Kleidung'", so Howard im Podcast. Zwar hob er immer wieder hervor, dass er Helene Fischer persönlich sehr schätze, doch die stärkere Erotik vieler deutscher Künstlerinnen stoße ihm sauer auf. Seiner Meinung nach solle Authentizität nicht dem Drang nach mehr Sex-Appeal geopfert werden. Um Missverständnissen vorzubeugen, betonte er sogar, sich beim Management von Helene Fischer für seine Worte entschuldigt zu haben.

Howard ist für seine klaren Ansagen bekannt – doch privat zeigt er sich oft von einer ganz anderen Seite. Der Sänger, der ursprünglich aus Südafrika stammt, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und ist ein bekennender Familienmensch. Trotz seiner langen Karriere ist er nie im Streit mit Kollegen oder Kolleginnen aufgefallen und betont in Interviews seine emotionale Bindung zur Musikwelt. Von Helene Fischer sprach er auch in der Vergangenheit wertschätzend und unterstrich mehrfach, wie viel Respekt er vor ihrer Disziplin und Bühnenenergie habe. Hinter den Kulissen soll Howard oft für seine Warmherzigkeit und seinen Sinn für Humor geschätzt werden. Helene wiederum gilt als Perfektionistin, die privat Wert auf Ausgleich, Natur und die Zeit mit ihren Liebsten legt – und öffentlich äußerst selten in Kontroversen verwickelt ist, sondern sich zumeist auf Musik und Familie konzentriert.

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin

Getty Images Howard Carpendale, 2020

