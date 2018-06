Strahlend, stark und positiv – so kennen und lieben die royalen Fans ihre Königin Maxima (47) der Niederlande. Die gebürtige Argentinierin ist eine Frohnatur, die mit ihrer Lebensfreude für frischen Wind im teilweise etwas angestaubten Königshaus sorgt. Dass hinter ihrer fröhlichen Fassade auch viel Trauer versteckt, verbirgt die Ehefrau von König Willem-Alexander (51) vor der Öffentlichkeit. Doch die Mutter dreier Töchter hat schon einige Katastrophen in ihrem Leben verkraften müssen.

Der jüngste Tragödie hat sich am vergangenen Donnerstag ereignet. Maximas kleine Schwester Inés Zorreguieta (✝33) wurde leblos in ihrer Wohnung in Buenos Aries aufgefunden. Angeblich soll die studierte Psychologin sich das Leben genommen haben. Seit Jahren ist bekannt, dass die Patentante von Prinzessin Ariane (11) unter Depressionen und Magersucht litt. Aber auch ihr Bruder Martín Zorreguieta (43) bereitete der Monarchin schon große Sorgen. Der heute als Gastwirt lebende Südamerikaner war in seiner Jugend schwer von Alkohol und anderen Drogen abhängig.

Ihrer Ehe mit Willem-Alexander lagen einige Steine im Wege. Zur royalen Liebesheirat wäre es fast nicht gekommen. Der Grund: Ihr Vater Jorge Zorreguieta (✝89) hatte für die einstige argentinische Militärdiktatur, die für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich ist, gearbeitet. Erst als sich der siebenfache Vater von dem Regime distanzierte, wurde die Eheschließung erlaubt – allerdings gab es einen Wermutstropfen: Das niederländische Parlament verbot die Anwesenheit von Maximas Eltern bei der Trauung. Ihr Vater starb im vergangenen Jahr an den Folgen von Lymphdrüsenkrebs.

Fünf Jahre zuvor hat Maxima ihren Schwager Prinz Johan Friso (✝44) verloren. Nach einem Lawinenunfall im Skiurlaub im Februar 2012 wurde der zweifache Familienvater ins künstliche Koma versetzt. Die Hirnschäden waren allerdings so schwer, dass Friso 19 Monate später auf Schloss Huis ten Bosch verstarb.

SIPA/WENN.com Königin Máxima

Utrecht, Robin / ActionPress Königin Maxima mit ihrer Schwester Inés in Buenos Aires

Photo by Steve Finn/Getty Images Jorge Zorreguieta in Amsterdam, 2004

ANP Photo / ActionPress Prinz Johan Friso



