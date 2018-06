Traurige Neuigkeiten aus dem niederländischen Königshaus! Inés Zorreguieta (†33), die jüngere Schwester von Königin Maxima (47), ist am Donnerstagmorgen leblos in ihrer Wohnung in Buenos Aries aufgefunden worden. Laut eines niederländischen Sprechers soll die studierte Psychologin Suizid begangen haben. Inés und Maxima standen sich sehr nahe: So war die junge Frau nicht nur eine der Brautjungfern bei der Hochzeit mit König Willem-Alexander (51), sondern auch Patentante ihrer jüngsten Tochter Prinzessin Ariane Wilhelmina Máxima Ines.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



