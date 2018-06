Ingolf Lück (60) hat es geschafft: Im großen Finale der elften Staffel Let's Dance begeisterte der Comedian am Freitagabend einfach alle und sicherte sich neben dem beliebten Tanzpokal auch den Titel "Dancing Star 2018"! Drei Monate lang hatte der 60-Jährige auf humorvolle Art und Weise für Unterhaltung gesorgt und mit seinem Tanztalent nicht nur die Jury und das Publikum umgehauen, sondern auch die Profitänzer und seine Promikollegen: Die Lochis, Vadim Garbuzov (31) und Co. – sie alle sind von Ingolfs Sieg mehr als begeistert!

Nicht nur auf dem Parkett, sondern auch hinter den Kulissen begeisterte der gebürtige Bielefelder mit seiner sympathischen Art. Kein Wunder also, dass sein Sieg von seinen Kollegen mächtig gefeiert wird. "Ich finde, er hat verdammt gut getanzt und das in dem Alter. Und: Ich kenne mega-wenige Menschen, die so lustig und bodenständig sind wie er", betonte Heiko Lochmann (19) kurz nach der großen Entscheidung im Promiflash-Interview. Viel hinzuzufügen hatte sein Bruder Roman (19) da nicht – außer: "Ingolf ist eine Maschine!"

Für Profitänzer Vadim war schon nach den ersten Shows klar: Wenn einer das Zeug hat, die begehrte Trophäe abzuräumen, dann der Komiker. "Man hat schon am Anfang gespürt, dass Ingolf ein Publikumsliebling ist und dass er das Können hat. Er hatte die außergewöhnliche Mischung aus entertaining lustig und gut", verriet der mehrfache Weltmeister Promiflash. Er freue sich riesig für den Sieger und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (31) – die den Sieg übrigens zum ersten Mal in der Showgeschichte verteidigen konnte.

Matthias Nareyek / Getty Images Die Lochis beim Bambi 2016

Instagram / vadim.garbuzov Vadim Garbuzov, "Let's Dance"-Profitänzer

Florian Ebener/GettyImages Erich Klann, Judith Williams, Ekaterina Leonova und Ingolf Lück im "Let's Dance"-Finale 2018

