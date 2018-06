Große Baby-Überraschung bei Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Josephine Welsch! Ihre Fans hatten es schon länger vermutet, aber erst jetzt macht die Schauspielerin es offiziell: Sie und ihr Freund erwarten Nachwuchs. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte die Beauty nun ihr runden Babybauch – und der ist auch kaum mehr zu übersehen: Die werdende Mutter freut sich schon riesig auf ihr erstes Kind.

In ihrer Instagram-Story postete die Mama in spe ein süßes Foto, auf dem sie Hand und Hand mit ihrem Schatz durch die Natur spaziert. Dazu schreibt sie: "Oh Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie meine Hormone verrückt spielen. Danke an @wolf.hard8, dass du mich erträgst, wenn ich für mich selbst unerträglich bin." Außerdem veröffentlichte die Blondine noch ein Foto, auf dem sie und ihr Freund sich verliebt aneinander schmiegen und sie ihre nackte Babykugel perfekt in Szene setzt.

Wer der Mann an ihrer Seite ist, ist nicht bekannt. Fest steht nur: Die beiden sind schon länger ein Paar, denn schon seit Monaten tummeln sich Fotos des Tattoo-Fans auf Jospehines Social-Media-Kanälen. Auch, wie lange sie schon schwanger ist, verrät das TV-Sternchen nicht. Zuletzt war die Darstellerin in der RTL2-Serie Schwestern – Volle Dosis Liebe zu sehen. Dort spielte sie an der Seite von Jan Sokolowsky eine angehende Krankenschwester. Von einem Babybauch war da aber noch nichts zu sehen.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihr Freund

Instagram / josephine_welsch Schauspielerin Josephine Welsch mit ihrem Freund

RTL II / Magdalena Possert Josephine Welsch, Jan Sokolowksy, Manuel Hasni und Annemarie Schuster

