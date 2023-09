Ist Josephine Welschs Verhältnis zu ihrem Ex noch schwierig?

Kommen Josephine Welsch (31) und Robert Dallmann wieder besser miteinander klar? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Ex haben drei gemeinsame Kinder. Zu den Zwillingen hatte er zwischenzeitlich keinen Kontakt und auch das Verhältnis zu Josephine ist seit der Trennung angespannt. Es sei ihr zufolge auch nicht möglich gewesen, Dinge zu klären. Doch haben sich die beiden inzwischen wieder etwas angenähert?

"Das ist gerade wirklich schwierig", erklärte Josephine im Promiflash-Interview bei der Angermaier Trachtennacht. Sie könne auch nicht wirklich mehr dazu sagen: "Es ist einfach für mich schade, aber hoffen wir mal für die Kinder, dass es irgendwann besser wird." Stattdessen stemmt sie den Familienalltag größtenteils mit ihrem neuen Partner David Köllner. "Wir sind da gar nicht so klassisch, sondern wir gucken einfach, wem gefällt was, wem liegt was mehr und versuchen uns dann so aufeinander abzustimmen. Und dann heißt es auch schon mal, dass ich mit der Bohrmaschine rumrenne und er was anderes macht", verriet die Influencerin über ihre Aufgabenverteilung.

Doch kann sich Josephine auch mit David gemeinsamen Nachwuchs vorstellen? "Das ist ein schwieriges Thema und da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber wir arrangieren uns. Ich glaube erst mal haben wir ne Horde zu hüten", gab sie preis.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihren Söhnen im September 2022

Instagram / fitness.raupe BTN-Star Josephine Welsch und ihre Freund David Köllner

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Influencerin

