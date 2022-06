Wie läuft es aktuell mit ihrem Ex Robert Dallmann aka Wolf? Josephine Welsch (29) bringt ihre Community auf den neuesten Stand! Kurz nachdem die Schauspielerin nach Sohnemann Tristan noch Zwillinge von ihrem Partner bekommen hatte, gab sie überraschend ihre Trennung bekannt. Es folgten schwere Anschuldigungen vonseiten der Influencerin: So soll Wolf sie mit den Kids alleine lassen – und ihr in keinster Weise eine Stütze sein. Offenbar hat sich in den vergangenen Monaten daran nicht viel geändert: Die Twins haben ihren Dad schon lange nicht mehr gesehen!

Nachdem ihre Fans sich zuletzt oft erkundigt hatten, berichtete Josephine jetzt in ihrer Instagram-Story: "Es ist jetzt ein halbes Jahr her, dass die Zwillinge ihren Papa gesehen haben." Inzwischen frage sie sich ernsthaft, wie das überhaupt noch funktionieren soll, wenn Wolf sich entscheidet, wieder Teil ihres Lebens zu sein – da er schon so lange abwesend ist. "Tristan kommt damit auch schlecht klar, nie zu wissen, wann er ihn wiedersieht", betonte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin.

Aber wo liegt eigentlich genau das Problem? "Er fühlt sich noch nicht bereit, mit mir darüber zu reden, seit einem halben Jahr. Ich weiß nur, dass er sich große Mühe gibt, besuchbar zu sein – aber dann muss man auch zusehen, wie das klappen soll", schilderte Josephine. "Weil er kein Auto hat, wo die Kinder reinpassen." Doch die 29-Jährige hoffe sehr, dass das irgendwann wieder möglich ist: "Wäre mir natürlich eine große Hilfe in vielerlei Hinsicht, weil mein Job halt auch einfach oft damit verknüpft ist, irgendwie wegzukommen..." Für sie fühle es sich aktuell so an, als versuche ihr Ex bewusst, ihr Steine in den Weg zu legen.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihre Kinder im Juni 2021

Instagram / wolf.hard13 Robert Dallmann mit seinem Sohn

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

