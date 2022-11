Wünscht sich David gemeinsame Kinder mit Josephine Welsch?

Will David Köllner noch eigenen Kinder mit Josephine Welsch (30)? Mit ihrem Ex Robert Dallmann hat die ehemalige Berlin - Tag & Nacht Darstellerin schon drei Kinder. Ihr erster Sohn Tristan kam 2018 zur Welt. Im April 2020 folgten dann ihre Zwillinge. Inzwischen ist die Beziehung aber in die Brüche gegangen und die Blondine hat ihr Glück in einem alten Schulfreund gefunden. Doch will David nun auch gemeinsame Kinder mit Josephine?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erkundigte sich ein Follower nach der Familienplanung und wollte wissen, ob er noch eigene Kinder mit seiner Josephine will. "Also wer sich mit ihr keine eigenen Kinder wünscht, der ist echt verrückt!", machte David daraufhin deutlich. Scheint also, als würde die gemeinsame Zukunft mit der Influencerin noch einiges bereithalten, wenn es nach ihm geht.

Josepines Kinder aus ihrer früheren Beziehung hat David aber ebenfalls schon ins Herz geschlossen. Die Rasselbande weiß der Muskelmann offenbar auch zu händeln. "Er stellt sich ganz gut an", hatte die 30-Jährige schon im Mai im Gespräch mit Promiflash von den Qualitäten ihres Partners geschwärmt.

Instagram / fitness.raupe BTN-Star Josephine Welsch und ihre Freund David Köllner

Instagram / fitness.raupe David Köllner, Freund von Josephine Welsch

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch mit ihren Söhnen im September 2022

