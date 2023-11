So wuppt Josephine Welsch ihren Alltag mit drei Kindern

Josephine Welsch (31) hat eine Horde zu hüten! Die deutsche Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Miri Schwartz bei Berlin - Tag & Nacht bekannt. Sie ist mittlerweile mit David Köllner zusammen und hat drei Kinder mit in die Beziehung gebracht. Ihren Fans gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama. Nun spricht Josephine mit Promiflash über ihren turbulenten Alltag!

In dem gemeinsamen Haushalt liegt keine klassische Rollenverteilung vor. Josephine und David schauen gemeinsam, wem was mehr gefällt und liegt. "Und dann heißt es auch schon mal, dass ich mit der Bohrmaschine rumrenne und er was anderes macht", erklärt sie Promiflash. Außerdem betont sie: "Also es ist überhaupt nicht typisch, sondern einfach so, wie es wirklich passt." Trotz des funktionierenden Teamworks kann der Alltag für die Familie aber auch mal ganz schön stressig werden.

Stehen denn mehr Kinder für die beiden auf dem Plan? Auf die Frage, ob sie sich noch weiteren Nachwuchs vorstellen kann, verrät die Influencerin: "Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber wir arrangieren uns. Ich glaube, erst mal haben wir eine Horde zu hüten."

BTN-Star Josephine Welsch und ihre Freund David Köllner

Josephine Welsch und ihre drei Kinder, Juni 2021

Josephine Welsch und ihre Kinder im Mai 2022

