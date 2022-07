Josephine Welsch zeigt erstmals ihren Partner David im Netz

Josephine Welsch (30) schwebt auf Wolke sieben. Im Mai machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin öffentlich, dass sie wieder vergeben ist. Von ihrem neuen Partner schwärmte sie in den höchsten Tönen – doch sein Gesicht zeigte die Influencerin bisher nicht. Anlässlich des Geburtstags ihren Liebsten machte sie nun aber wohl eine Ausnahme: Josephine zeigte ihren Fans erstmals das Gesicht von David.

"Geburtstagskind, Lieblingsmensch, Freund, Lebensretter, Superheld, Lächeln ins Gesicht Zauberer, Glücksmomente-Sammler, Mann an meiner Seite, heute ist dein Tag. Danke für alles, für so viel", schrieb die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten. Auf diesem läuft das Paar Hand in Hand über eine Wiese und blickt in die Ferne.

Kennengelernt habe sie David bereits zu Schulzeiten, doch erst in diesem Jahr habe es zwischen ihnen gefunkt. "Eigentlich habe ich nur mal einen alten Schulfreund besucht. Wir sind zusammen in die Oberstufe gegangen. Aus Freundschaft wurde dann mehr", berichtete die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, TV-Star

Anzeige

Instagram / fitness.raupe Josephine Welsch im Mai 2022

Anzeige

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de