Kann sich Josephine Welsch ein BTN-Comeback vorstellen?

Können sich Fans über ein Comeback freuen? Josephine Welsch (31) stand fünf Jahre lang als Miri Schwartz bei Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. Nach ihrem Austritt im Jahr 2017 startete sie als Influencerin durch – seither unterhält sie ihre Follower mit Content über ihr aufregendes Leben als Dreifachmama. Im Interview mit Promiflash verrät sie, ob sie sich ein Comeback bei BTN vorstellen kann!

Diese Frage scheint sich die einstige "Vize-Miss-Spandau" schon öfter gestellt zu haben. Als Gast könne sie sich da durchaus nochmal sehen, aber sonst giere sie nach "mehr". "Wenn ich irgendwann noch mal in die Richtung gehe, dann würde ich gerne irgendwie über mich hinauswachsen", erzählt sie Promiflash. Eine genaue Idee davon, wohin sie dieser Wunsch führen könnte, habe sie aber nicht: "Ich bin da relativ offen. Ich schlüpfe in jede Rolle gerne und ich glaube, man muss auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein [...] und deswegen bin ich da eigentlich flexibel."

Kann sich die Schauspielerin vorstellen, mal an einem Reality-TV-Format teilzunehmen? Den Fakt, dass sie in solch einer Sendung auch mal ihre eigene Persönlichkeit zeigen könnte, finde sie cool – davon wäre sie "durchaus nicht abgeneigt". Es müsse dann aber eine Show wie "Couple Challenge" sein, in der man sich beweisen oder sportlich betätigen muss. "Ich könnte mir auch vorstellen, ins Dschungelcamp zu gehen", plaudert sie aus.

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und ihre drei Kinder, Juni 2021

Facebook / Josephine Welsch Anne Wünsche und Josephine Welsch, Influencerinnen

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, TV-Star

