Großes BTN-Comeback? Josephine Welsch ist nicht abgeneigt

Kann man Josephine Welsch (30) also bald wieder im TV sehen? Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin kehrte dem Format vor einigen Jahren den Rücken und startete dann als Influencerin durch. Ihre Follower lässt sie an ihrem turbulenten Leben als Mama teilhaben. Aber kann sie sich vorstellen, neben ihrem Job im Netz auch wieder zu der Show zurückzukehren? Ganz ausschließen würde Josephine ein BTN-Comeback nicht!

In ihrer Instagram-Story stellte sie sich mal wieder den Fragen ihrer Fans – und so wollte ein User wissen: Könnte sie ihren BTN-Charakter wieder aufleben lassen? "Für so eine kurze Rolle würde ich definitiv sagen ja, aber langfristig, nö. Da würde ich mich lieber anderen Herausforderungen stellen", erklärte Josephine ehrlich. Ein kleiner Gastauftritt als Miri, wie ihre Rolle hieß, wäre also drin – mehr aber nicht.

Bereits im Jahr 2018 kehrte sie kurzzeitig für 15 Folgen zurück, doch dann wurde sie Mama. Mit dem Vater ihrer drei Kinder, Robert Dallmann alias Wolf, ist sie übrigens nicht mehr zusammen. Dieser soll seinen Nachwuchs laut der Laiendarstellerin auch schon lange nicht mehr gesehen haben.

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Influencerin

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und ihre Kinder im Mai 2022

