Julia Jasmin Rühle (30) alias JJ Sexy ist Mutter einer 10-Jährigen – und: frisch verliebt! Vor Kurzem feierte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Love-Reunion mit ihrer ersten großen Liebe René. Ob sich die Tattoo-Liebhaberin mit ihrem Neuen auch Kinder wünscht? Promiflash traf die 30-Jährige Ende Mai bei der SixxPaxx-Geburtstagsshow und hakte nach. JJs Antwort ist eindeutig. Es soll kein weiterer Nachwuchs her! Der Grund: Ihr Töchterchen hat kein Interesse an einem Geschwisterchen. "Sie ist ja mein einziger Goldschatz und das möchte sie auch bleiben. Da ist sie auch ganz eifersüchtig und sagt: ‘Mama aber keine Babys, keine Babys mehr.’ Sage ich: ‘Nein, nein.’", verriet JJ. An Baby-Pläne sei eigentlich nicht zu denken.



