Mädels-Power: Vier Neuzugänge bei "Berlin - Tag & Nacht"

Sie sorgen für frischen Wind! Seit 2011 flimmert die Reality-Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht über die Bildschirme der Nation. Die Fans können dabei die Höhen und Tiefen der in Berlin wohnenden Protagonisten hautnah mitverfolgen – im Laufe der Serie sah man viele Charaktere kommen und gehen: Von der Ursprungsbesetzung ist beispielsweise noch Lutz Schweigel (51) alias Joe Möller mit dabei. Nun erhält der Cast neue weibliche Unterstützung!

Als erster Neuzugang ist Nandia Siada in ihrer Rolle der Sara Hamid seit dem 16. Februar zu sehen. Die Blondine verkörpert die Ehefrau von Nuri Hamid. "Das Team hat mich von Tag eins an total lieb aufgenommen und dazu beigetragen, dass ich mich sehr wohlfühle. Es macht mir viel Spaß, die Rolle Sara zu spielen und ich freue mich auf alles, was kommt", schwärmt Nandia von ihrer neuen Arbeit im Gespräch mit Magic Connection. Ab dem 14. März wird auch Hee Soo Schütte für Verstärkung sorgen: Sie wird die Rolle der engagierten Lehrerin Janni Lebach übernehmen.

Anfang April dürfen sich die Fans dann erneut über zwei Neuzugänge freuen: Jenny Bumaye und Charice Firmino werden in die Rollen der Cleopatra Zakaria und Karla Reimann schlüpfen. "Meine Rolle Cleo ist laut, unerschrocken, impulsiv und manchmal redet sie, bevor sie nachdenkt", gibt Jenny vorab im Interview mit Magic Connection preis.

RTLZWEI BTN-Darsteller Martin Wernicke und Lutz Schweigel als Basti und Joe

Instagram / nandiasiada Nandia Siada, Laiendarstellerin

Instagram / jenniqua.from.the.block Jenny Bumaye, Laiendarstellerin

