Julia Jasmin Rühles Partner Toni Brade sitzt im Gefängnis!

Was ist denn da los? Im Juli 2023 machte Julia Jasmin Rühle (36) ihre Liebe zu Toni Brade offiziell. Seitdem teilt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin regelmäßig Fotos mit ihrem Liebsten im Netz. Eigentlich schien bei den beiden alles in bester Ordnung zu sein. Doch nun meldet die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin mit einer schockierenden Nachricht. Julias Partner Toni sitzt aktuell im Gefängnis!

"Da mein Mann sich derzeit in Haft befindet, habe ich mich dazu fest entschlossen, auch allein in die Offensive zu gehen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Die genauen Hintergründe, warum Toni im Gefängnis ist, verrät das Erotikmodel nicht. Das soll sich jedoch wohl schon zeitnah ändern. "Ihr werdet sicherlich schon ganz bald mehr erfahren!", verspricht sie ihren Fans.

Vor ihrer Beziehung mit Toni war Julia mit René Marschke zusammen. Im September 2021 verlobten sich die beiden. René unterstützte die gebürtige Russin sogar bei ihrem OnlyFans-Content. Wieso das einstige Traumpaar sich getrennt hat, ist nicht bekannt.

Instagram / followjuliajasmin Toni Brade und Julia Jasmin Rühle, 2023

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, Erotikmodel

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle und ihr Verlobter René Marschke

