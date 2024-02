Freund sitzt im Knast: Julia Jasmin Rühle hält weiter zu ihm

Sie gibt nicht auf! Im vergangenen Juli hatte Julia Jasmin Rühle (36) ihre Beziehung zu Toni Brade offiziell gemacht. Seitdem schwebt die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin auf Wolke sieben. Immer wieder teilt sie süße Schnappschüsse mit ihrem Liebsten im Netz. Doch vor wenigen Tagen schockierte die gebürtige Russin ihre Fans: Sie verkündete, dass ihr Partner im Gefängnis sitzt. Nun stellt Jasmin klar, dass sie trotzdem zu Toni steht!

In ihrer Instagram-Story widmet das Erotikmodel seinem Liebsten einige emotionale Zeilen. Zu einem Kussfoto der Turteltauben schreibt sie: "Niemals würde ich gehen, weil es unbequem wird. In guten wie in schlechten Zeiten!" Die Laiendarstellerin werde immer hinter ihrem Partner stehen und sei überzeugt davon, dass Toni dasselbe auch für sie tun würde. "Wir haben uns füreinander entschieden und somit teilen wir auch die härtesten Zeiten", führt sie weiter aus.

Vor wenigen Tagen verriet Julia ebenfalls auf Instagram, dass Toni momentan hinter schwedischen Gardinen sitze: "Da mein Mann sich derzeit in Haft befindet, habe ich mich fest dazu entschlossen, auch allein in die Offensive zu gehen." Was genau ihr Partner verbrochen haben soll, hat Julia bisher noch nicht verraten. Doch das soll sich anscheinend bald ändern. "Ihr werdet sicherlich schon ganz bald mehr erfahren", erklärte sie vielsagend.

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, TV-Persönlichkeit

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, TV-Persönlichkeit, mit ihrem Partner Toni

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, TV-Persönlichkeit

