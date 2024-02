Partner Toni sitzt im Gefängnis: Julia Jasmin Rühle leidet

Julia Jasmin Rühle (36) durchlebt eine schwere Zeit. Hinter der Schauspielerin liegen anstrengende Wochen voller Sorgen – denn der Partner der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sitzt derzeit im Gefängnis. Die genauen Hintergründe der Haftstrafe von Toni Brade sind nicht bekannt. Seiner Liebsten geht es aber gar nicht gut. Das macht Julia Jasmin, auch bekannt als JJ Sexy, nun erneut deutlich: Sie leidet!

Auf ihrem Instagram-Profil meldet sich das OnlyFans-Model am frühen Mittwochmorgen bei seinen Fans und gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Die schlaflosen Nächte stapeln sich nur noch so in meinem Kalender, langsam werde ich wohl zum Wolf", erklärt JJ und ergänzt: "Ich hoffe, dass das Ganze irgendwann ein Ende hat und ich endlich wieder in Balance komme!" Sie wolle allen, die aktuell ebenfalls schwere Zeiten durchleben, viel Kraft schicken.

Ohne ihren Toni geht es JJ aktuell zwar nicht gut – ihre Beziehung möchte sie dennoch nicht aufgeben. "Niemals würde ich gehen, weil es unbequem wird. In guten wie in schlechten Zeiten!", versicherte die Brünette zuletzt und beteuerte, immer zu ihrem Schatz halten zu wollen.

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, TV-Persönlichkeit, mit ihrem Partner Toni

RTLZWEI/Karl Vandenhole Julia Jasmin Rühle, Ex-BTN-Star

Instagram / followjuliajasmin Julia Jasmin Rühle, TV-Persönlichkeit, mit ihrem Partner Toni

