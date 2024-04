"Berlin - Tag & Nacht"-Neuling Heesoo fühlt sich schon wohl!

Auch nach mehr als zehn Jahren begeistert Berlin - Tag & Nacht seine Zuschauer täglich mit unterhaltsamen Geschichten aus dem Leben in der Hauptstadt. Schauspielerin Heeso ist die neue im Bunde und geht in ihrer Rolle als Lehrerin Janni Lebach total auf, wie sie im Interview mit Magic Connection verrät: "Es ist eine großartige Erfahrung, Teil des BTN-Teams zu sein. Ich fühle mich sehr glücklich und dankbar, mit so engagierten Kollegen zusammenzuarbeiten. Jeder bringt eine eigene und einzigartige Energie und Kreativität ein, was die Arbeit im Team wirklich bereichert." Sie freue sich schon darauf, noch mehr Zeit mit den Show-Bekanntheiten "vor und hinter der Kamera" zu verbringen und so "noch enger zusammenzuwachsen".

Bisher ist die Darstellerin noch nicht lange ein Teil der Serie, doch einen Lieblingsmoment am Set hat sie bereits. "Der Tag, an dem endlich alle fünf Bewohner vollzählig im Loft gedreht haben! Wir haben lange auf den Tag hin gefiebert", verrät sie und fügt hinzu: "Und als es dann so weit war, war es einfach ein herzliches, freudiges Zusammenkommen und Ankommen." Heesoo, die anderen drei Neulinge Nandia, Carla und Cleo und "Berlin - Tag und Nacht"-Urgestein Rick, gespielt von Manuel Denniger (33), verstehen sich blendend und seien sogar miteinander befreundet, wie der Reality-TV-Neuling verrät: "Wir sind alle so unterschiedlich und doch oder vielleicht genau deshalb haben wir einen ganz besonderen Vibe und eine ehrliche Wertschätzung füreinander."

In der Daily-Soap verkörpert die Brünette eine neue Lehrerin, an der Schule, an der Basti alias Sebastian Heuer, gespielt von Martin Wernicke, die Leitung übernimmt. Obwohl Heesoo im wahren Leben keine Pädagogin ist, lässt sich zwischen ihr und ihrer Figur Ähnlichkeit feststellen. "Janni und ich haben einige Gemeinsamkeiten, zum Beispiel, dass wir beide adoptiert wurden, unsere Hilfsbereitschaft und Empathie und die Liebe für Freunde sowie den Wunsch etwas 'Schönes' zu kreieren", gibt sie im Interview preis. Doch auch deutliche Unterschiede seien erkennbar. Während der BTN-Charakter eine Partymaus sei, gehöre Heesoo eher zur "Abteilung gemütlich". Außerdem sei sie nicht ganz so impulsiv wir ihre Rolle: "Jannis Reaktionen umzusetzen fühlt sich zum Teil sehr fern von meinem eigenen Charakter an, was mir aber sehr viel Spaß macht."

Magic Connection Nandia Siada, Heesoo, Charice Firmino, Jenny Bumaye

RTL II Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

