Melanie Müller (30) ist im Fußballfieber! Am Donnerstag fiel endlich der Startschuss zur Weltmeisterschaft in Russland. Auch die Ballermann-Sängerin lässt sich von der Euphorie rund um das internationale Turnier anstecken und veröffentlicht genau wie 2014 einen eigenen WM-Song. Mit "Das eine sag ich Dir Weltmeister werden wir" will sie mit einer gewohnt eingängigen Partymelodie die Stimmung der Sportfans so richtig anheizen.



