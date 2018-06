Sie setzt sich für das Selbstbewusstsein von kurvigen Frauen ein! Manche Fans der Castingshow Curvy Supermodel erinnern sich vielleicht noch an die ehemalige Kandidatin Stella Sieger: Sie erreichte die Top Ten in der Staffel von 2016. Seitdem ist die 25-Jährige alles andere als untätig geblieben – neben ihrem Job als Curvy-Model schreibt sie für einen Blog und hebt gerade ein ganz besonderes Fashion-Konzept aus der Taufe: einen Online-Second-Hand-Shop für Frauen ohne Size-Zero-Figur!

"Lovely Curves" heißt Stellas kürzlich gegründeter Online-Store, in dem sie gebrauchte Designerklamotten für Frauen mit Konfektionsgröße 42+ verkauft. Wie Stella in einem Promiflash-Interview verriet, sollen kurvige Frauen hier stilvolle Mode für wenig Geld finden. "Wir wollen uns alle schick und stylish anziehen, haben aber nicht die gleichen Möglichkeiten wie Frauen mit kleineren Konfektionsgrößen", sagte die blonde Bloggerin, die mit ihrem Projekt nun eine Marktlücke füllen will.

Doch nicht nur in ihr Fashion-Konzept hat Stella viel Herzblut gesteckt: Einen Großteil ihrer Zeit investiert sie außerdem in einen Blog, der an den Onlineshop gekoppelt ist. Dabei will der Kurvenstar vor allem eine Message an die Frau bringen: "Frauen können sich in jeder Konfektionsgröße schick und sexy anziehen!" Dafür soll Stellas Shop jetzt den Beweis antreten!

Instagram / stellasieger Stella Sieger, Curvy-Model und Bloggerin

