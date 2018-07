Was hält Anna Hofbauer (30) vom Bachelor-Liebes-Aus? Neulich machten traurige News die Runde: Das Rosenduo von 2017, Clea-Lacy Juhn (27) und Sebastian Pannek (31), hat sich getrennt. Eine, die diese Situation wohl nur zu gut nachvollziehen kann, ist Anna Hofbauer. Als Bachelorette verliebte sie sich 2014 in Marvin Albrecht (30) – im Februar vergangenen Jahres zerbricht die Beziehung allerdings. Kein Wunder, dass Anna bei Basti und Clea also so richtig mitfühlt: "Ich kannte oder kenne die beiden ja. Deswegen war ich echt ein bisschen enttäuscht und fand es schade, weil die einfach so süß sind", verriet die Blondine im Promiflash-Interview.

Cinamon Red/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de